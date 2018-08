Ciclismo su pista, Europei 2018: le azzurre non tradiscono! Inseguimento a squadre in semifinale, 2° tempo in batteria

Buon inizio per l’Italia del ciclismo su pista agli Europei di Glasgow. Nel Sir Chris Hoy Velodrome è iniziata la manifestazione continentale per quanto riguarda la nazionale tricolore con il quartetto di inseguimento a squadre femminile impegnato nel primo turno: una più che discreta seconda piazza per Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Marta Cavalli e Silvia Valsecchi che hanno chiuso con il parziale di 4’21″928.

Il crono, andandolo a confrontare con il primato italiano della scorsa manifestazione continentale (4’17”853), dominata dalle ragazze di Salvoldi, non è strepitoso, ma la prova si può giudicare comunque positiva. Da segnalare la presenza della novità Cavalli, campionessa italiana su strada, che sostituisce la veterana Tatiana Guderzo, protagonista da anni nel trenino tricolore. Centrato comunque l’obiettivo minimo della semifinale: domani la sfida alla Germania, vincere significherebbe volare nell’appuntamento conclusivo per oro e argento.

Miglior tempo di giornata per la Gran Bretagna: 4’19″330, azzurre ad oltre due secondi e mezzo. Le britanniche, in casa, sono apparse davvero performanti e grandi favorite per la vittoria finale (in semifinale se la vedranno con la Francia). Si prevede comunque un replay della sfida per l’oro della scorsa stagione tra Gran Bretagna e Italia.













Foto: Twitter Federciclismo