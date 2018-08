Ciclismo su pista, Europei 2018: Italia davanti a tutti nell’inseguimento a squadre, domani c’è la Gran Bretagna in semifinale

Super risultato per la nazionale italiana di ciclismo su pista al maschile: agli Europei di Glasgow, nella giornata di apertura, gli azzurri hanno centrato una importante prima piazza nella qualificazione dell’inseguimento a squadre. Francesco Lamon, Liam Bertazzo, Filippo Ganna ed Elia Viviani hanno stampato il miglior tempo con una prova eccezionale: 3’56″559 il crono da parte del trenino tricolore.

Una gara eccezionale da parte del campione olimpico dell’omnium, tornato a gareggiare dalle Olimpiadi di Rio 2016, assieme agli altri tre compagni: inattesa, visti i pochi allenamenti assieme dei quattro componenti, la prima piazza in questo primo turno. Da ricordare comunque che ai recenti Mondiali di Apeldoorn gli azzurri hanno timbrato un 3:54.606 che è valso la medaglia di bronzo: da notare che, vista la performance odierna, la squadra tricolore sembra avere grossissimi margini di miglioramento.

La sfida in semifinale sarà contro la Gran Bretagna, ultima a gareggiare oggi: i padroni di casa hanno stampato un 3’58″529, tempo che è valso la quarta piazza per soli 2 decimi davanti alla Russia. Viste le prestazioni odierne, la squadra di Marco Villa sembra essere in grado di ambire alla finale per l’oro, anche se l’avversario è il più ostico possibile: sappiamo quanto i britannici sappiano trasformarsi nel giro di poche ore. Nell’altra semifinale vedremo la sfida tra Svizzera-Francia, rispettivamente seconda e terza delle qualifiche.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Twitter Federciclismo