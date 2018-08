Ciclismo su pista, Europei 2018: Filippo Ganna irriconoscibile, è sesto nell’inseguimento individuale. Sfuma il podio

Sfuma il sogno delle medaglie per Filippo Ganna agli Europei di ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Il 22enne di Verbania ha chiuso al sesto posto le qualificazioni e non ottiene quindi il pass per le finali. Una brutta prova per l’azzurro, che era il favorito numero uno alla vigilia, essendo il campione europeo ed iridato in carica.

Ganna è apparso subito irriconoscibile al Sir Chris Hoy Velodrome, con un inizio da incubo e dopo il primo chilometro ha fatto registrare solamente il 12° parziale. Poi l’azzurro ha provato ad aumentare il ritmo progressivamente, ma a differenza del solito, non è riuscito ad essere efficace e dopo 2 km aveva il settimo crono. Nel frattempo il suo avversario diretto, il portoghese Ivo Oliveira, volava invece verso la finale. Gli ultimi giri di Ganna restano sottotono e arriva così il deludente tempo di 4:17.260, molto lontano dalle sue potenzialità.

Brutta prova anche di Marco Coledan, che chiude in 17ma posizione con il tempo di 4:28.444. La finale per l’oro sarà tra il tedesco Domenic Weinstein, miglior tempo in 4:13.073 e Oliveira (4:13.600), mentre quella per il bronzo tra il russo Alexander Evtushenko (4:16.028) e lo svizzero Claudio Imhof (4:16.658).

Foto: Twitter Federciclismo