Ciclismo su pista, Europei 2018: Filippo Ganna ed Elisa Balsamo, l’Italia vuole ancora altre medaglie

Quarta giornata per quanto riguarda gli Europei di ciclismo su pista in quel di Glasgow (Scozia): al Sir Chris Hoy Velodrome saranno ben quattro i titoli assegnati, con dodici medaglie in palio e l’Italia che punta ancora in grande per provare a rimpinguare un medagliere già più che soddisfacente. Due gli assi calati in questa giornata dalla nazionale di Marco Villa e Dino Salvoldi.

È il giorno di Filippo Ganna: dopo aver trascinato all’oro il quartetto dell’inseguimento a squadre, il nativo di Verbania si testa sui 4km a livello individuale. È campione del mondo in carica della specialità, va a caccia della doppia corona per chiudere un 2018 assolutamente da ricordare. Due, su tutti, gli avversari più pericolosi per quanto riguarda il passista azzurro. Stiamo parlando del portoghese Ivo Oliveira, che proprio ad inizio anno ha fatto soffrire molto Ganna in chiave iridata, ma da seguire ci sarà anche il giovane russo Alexander Evtushenko.

Tocca ad un’altra protagonista dell’inseguimento a squadre, questa volta al femminile: dopo l’argento con il trenino tricolore, Elisa Balsamo si mette in proprio nell’eliminazione. Può sicuramente giocarsi le sue chance per un podio: l’olandese Amy Pieters e la britannica Laura Kenny partiranno con i favori del pronostico, ma la ventenne azzurra non ha niente da invidiare a livello di qualità.

Nella corsa a punti al maschile l’Italia schiera Liam Bertazzo. Uomini da battere il teutonico che corre anche su strada, Roger Kluge, ed il greco già protagonista nell’omnium Christos Volikakis.

Si chiude con lo sprint al femminile: Welte-Voinova e Gros-Shmeleva le due semifinali, non sarebbe una sorpresa vedere un atto conclusivo tutto russo, anche se la teutonica va a caccia dell’impresa da dedicare alla sfortunata compagna di squadra Vogel.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Federciclismo