Paraciclismo, Mondiali 2018: ori per Farroni, Cornegliani e Porcellato, Mazzone battuto in volata

Arrivano altri ori per l’Italia ai Mondiali di paraciclismo: a Maniago, in provincia di Pordenone, Fabrizio Cornegliani si è imposto nella MH1 e Francesca Porcellato ha trionfato nella MH3, mentre Giorgio Farroni ha conquistato il gradino più alto del podio nella MT1. Argento per Luca Mazzone nella MH2. Il medagliere azzurro conta 8 ori, 2 argenti e 3 bronzi.

Nella MH1 Fabrizio Cornegliani ha staccato il sudafricano Du Preez di 1’49” ed il finlandese Sopanen di oltre 5′ in una gara letteralmente dominata, mentre nella MH3 Francesca Porcellato ha superato in volata la statunitense Dana, con la brasiliana Malavazzi giunta a 37″. Nella MT1 Giorgio Farroni ha battuto, sempre in volata, il cinese Chen, terzo lo spagnolo Abella: per tutti e tre questi nostri rappresentanti arriva la doppietta crono-strada.

Risulta battuto in volata nella MH2, al contrario, Luca Mazzone, che si è arreso allo statunitense Groulx, con lo spagnolo Munoz alla medaglia di bronzo. Nella MH3 Mestroni e Cecchetto hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto, mentre Alex Zanardi ha chiuso ottavo nella MH5 per via di una ruota danneggiata.













Foto: Profilo Facebook Francesca Porcellato

