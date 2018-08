Ciclismo su pista, Europei 2018: Elia Viviani si prende la rivincita, dominio assoluto nell’eliminazione

Un’esultanza di rabbia, per dimenticare la delusione della tempo race di qualche ora fa. La sessione serale degli Europei di ciclismo su pista in quel di Glasgow (Scozia) vede un Elia Viviani prendersi subito la rivincita nell’omnium, specialità nella quale è campione olimpico in carica: l’azzurro si aggiudica l’eliminazione, terza prova su quattro, e si lancia verso il gran finale della corsa a punti.

Una gara davvero in gestione per l’azzurro, davvero dominante dall’inizio alla fine. La resistenza e la voglia di rivalsa l’hanno fatta da padrone in questa eliminazione: il velocista della Quick-Step Floors ha lasciato prima sfoltire il gruppo, poi nelle fasi finali ha dato un paio di accelerate per archiviare la pratica. Alle sue spalle si è assestato il francese Benjamin Thomas che diventa il nuovo leader della classifica.

Viviani comunque resta in piena corsa per l’oro: se Thomas ha 102 punti (alla pari con il polacco Sajnok, campione del mondo di specialità), l’azzurro ne ha 98, dunque tutte le carte in regola per ribaltare la situazione nella corsa a punti.

Foto: Twitter Federciclismo