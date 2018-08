Ciclismo su pista, Europei 2018: domani si comincia. Salvoldi e Villa: “Si punta verso Tokyo 2020”

Tutto pronto per l’inizio degli attesissimi European Championships 2018, con Glasgow, capitale della Scozia, che sarà davvero la città più in vista a livello sportivo del Vecchio Continente. Si parte con il ciclismo su pista, che domani scatterà al Sir Chris Hoy Velodrome, con le qualifiche dell’inseguimento a squadre sia al maschile che al femminile.

L’Italia punta in grande: le due nazionali sono argento (uomini) ed oro (donne) in carica. Le medaglie verranno assegnate comunque venerdì, ma domani sarà già fondamentale partire bene per non perdere il treno verso il titolo. Ancora da designare del tutto i due quartetti: alla vigilia comunque si pensa che si possa optare su Lamon, Scartezzini, Ganna e Bertazzo al maschile, mentre Paternoster, Valsecchi, Alzini e Balsamo al femminile.

Le parole alla Federciclismo di Marco Villa, ct della nazionale maschile: “Con questo appuntamento inizia la qualificazione per il biennio olimpico. Al via quindi un parterre di grande spessore, con l’Italia che è consapevole del suo valore. Saranno corse molto combattute, proprio perché è l’inizio della percorso di qualifica per Tokyo2020, e noi siamo pronti”.

Discorso con qualche polemica per Edoardo Salvoldi: “Il nostro grande obiettivo è partire il meglio possibile per fare punti nel ranking olimpico e relative discipline. Purtroppo, per cause esterne, non abbiamo potuto dare la giusta continuità ed il giusto allenamento per un appuntamento così importante ma vogliamo partire al meglio e, senza dubbio, daremo il massimo”.













