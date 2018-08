Ciclismo, Ranking UCI: l’Italia resta al comando anche se diminuisce il margine sul Belgio. Elia Viviani terzo nell’individuale

Non ha grossi cambiamenti l’UCI World Ranking aggiornato in data odierna. Lo slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), rafforza la propria leadership, avendo ottenuto anche alcuni punti nella Classica che si è tenuta ad Amburgo in questo weekend e che non aveva disputato nel 2017. In questa maniera Sagan è salito a quota 4052, registrando un +68 rispetto alla scorsa settimana. Alle sue spalle in seconda piazza sempre Chris Froome (Team Sky), fermo a 3939,68, non avendo partecipato ad alcuna corsa in questo periodo. Rimane il medesimo anche lo score del nostro Elia Viviani (Quick-Step Floors), terzo, vittorioso ad Amburgo ma senza guadagnare nulla, avendo centrato il bersaglio grosso nella corsa tedesca anche 12 mesi fa. Il velocista veneto è quindi sempre a 3551, precedendo di un centinaio di punti il suo compagno di squadra Julian Alaphilippe.

Le variazioni significative riguardano il resto della top10: il belga Greg Van Avermaet (BMC Racing Team), forte degli ottimi risultati ottenuti al BinckBank Tour, sale in sesta piazza, scavalcando lo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar), in attesa di esibirsi nella Vuelta a España 2018; entra a far parte dei migliori dieci l’altro belga Tim Wellens (Lotto Soudal), recuperando le quattro posizioni perse la scorsa settimana e posizionandosi ottavo; il norvegese Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) è nono sfruttando i due posti persi dall’olandese Tom Dumoulin (Team Sunweb), ora decimo. Scala di una posizione Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), attualmente dodicesimo, mentre Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) sale al quindicesimo posto.

RANKING UCI INDIVIDUALE

Rank Rider Nation Team Age Points 1 SAGAN Peter SVK BORA – HANSGROHE 28 4052 2 FROOME Chris GBR TEAM SKY 33 3939 .68 3 VIVIANI Elia ITA QUICK – STEP FLOORS 29 3551 4 ALAPHILIPPE Julian FRA QUICK – STEP FLOORS 26 3053 .12 5 THOMAS Geraint GBR TEAM SKY 32 2834 .25 6 +1 VAN AVERMAET Greg BEL BMC RACING TEAM 33 2772 .47 7 -1 VALVERDE Alejandro ESP MOVISTAR TEAM 38 2631 8 +4 WELLENS Tim BEL LOTTO SOUDAL 27 2573 9 +1 KRISTOFF Alexander NOR UAE TEAM EMIRATES 31 2416 10 -2 DUMOULIN Tom NED TEAM SUNWEB 28 2384 .19 11 -2 ROGLIČ Primož SLO TEAM LOTTO NL – JUMBO 29 2380 12 -1 NIBALI Vincenzo ITA BAHRAIN – MERIDA 34 2373 13 +6 MATTHEWS Michael AUS TEAM SUNWEB 28 2203 .19 14 -1 ULISSI Diego ITA UAE TEAM EMIRATES 29 2059 15 +3 TRENTIN Matteo ITA MITCHELTON – SCOTT 29 2048 16 -2 YATES Simon Philip GBR MITCHELTON – SCOTT 26 1947 17 -2 BARDET Romain FRA AG2R LA MONDIALE 28 1938 18 -2 LOPEZ MORENO Miguel Angel COL ASTANA PRO TEAM 24 1927 19 -2 KWIATKOWSKI Michal POL TEAM SKY 28 1885 .25 20 DEMARE Arnaud FRA GROUPAMA – FDJ 27 1808

Nella graduatoria riservata alle nazioni, l’Italia conserva la prima posizione a quota 15373,8 punti. Il Belgio, secondo, arriva a 12807,81, guadagnando qualcosa ma rimanendo sempre a debita distanza. Più indietro la Francia, che ora è a 12084,12 perdendo diversi punti rispetto a sette giorni fa.

RANKING UCI PER NAZIONI

Rank Name Nation Points 1 ITALY ITA 15373 .8 2 BELGIUM BEL 12807 .81 3 FRANCE FRA 12084 .12 4 GREAT BRITAIN GBR 11261 .96 5 NETHERLANDS NED 11028 .13 6 SPAIN ESP 9478 7 COLOMBIA COL 9246 .8 8 AUSTRALIA AUS 7124 .64 9 DENMARK DEN 6303 .36 10 SLOVENIA SLO 6039 .71 11 GERMANY GER 5762 .6 12 NORWAY NOR 5058 .35 13 SLOVAKIA SVK 4686 .66 14 POLAND POL 4126 .1 15 SWITZERLAND SUI 3975 .97 16 IRELAND IRL 3611 17 CZECH REPUBLIC CZE 3362 .71 18 +1 AUSTRIA AUT 3202 .83 19 -1 RUSSIAN FEDERATION RUS 3184 .6 20 LUXEMBOURG LUX 2635 .12













Foto: Valerio Origo