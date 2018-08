Ciclismo, Ranking UCI: Italia in testa nella classifica per Nazioni. Guida Peter Sagan, Viviani terzo e Nibali 12°

Non cambia il ranking UCI per quanto riguarda le posizioni di vertice. L’ultima settimane di corse, caratterizzata soprattutto dalla conclusione del Giro di Vallonia e dall’inizio del Giro di Polonia oltre che dalla Classica di San Sebastian, conferma le posizioni avute al termine del Tour de France. L’Italia ribadisce la propria leadership nella classifica per Nazioni (14866,79 punti) davanti a Belgio (13662,81) e Francia (12101,12): il nostro movimento conserva la vetta e si mantiene in salute secondo la UCI.

Nella classifica individuale svetta sempre Peter Sagan (4232) davanti a Chris Froome (3939.68) e al nostro Elia Viviani (3546). Il Campione del Mondo controlla la situazione e si prepara agli Europei di domenica dove a Glasgow sarà atteso da un duello proprio con il nostro Viviani, in questa settimana impegnato su pista dove ha vinto l’oro continentale nell’inseguimento a squadre e l’argento nell’omnium. Chris Froome invece si gode la sua secondogenita Katie mentre a festeggiare sono soprattutto il francese Julian Alaphilippe che risale in quarta posizione grazie alla vittoria conquistata a San Sebastian e il belga Greg Van Avermaet che chiude la top 5.

Geraint Thomas, fresco vincitore della Grande Boucle, perde due posizioni e scivola in sesta piazza appena davanti a Tom Dumoulin. Il migliore italiano è Vincenzo Nibali, 12esimo (ha perso una posizione) e ora in recupero dopo l’operazione. Lo Squalo è immediatamente davanti a Diego Ulissi, mentre Sonny Colbrelli chiude la top 20. Fabio Aru è 88esimo.

RANKING UCI (TOP 10):

1. Peter Sagan (Slovacchia) 4232

2. Chris Froome (Gran Bretagna) 3939,68

3. Elia Viviani (Italia) 3546

4. Julian Alaphilippe (Francia) 3053,12

5. Greg Van Avermaet (Belgio) 2843,47

6. Geraint Thomas (Gran Bretagna) 2834,25

7. Tom Dumoulin (Paesi Bassi) 2828,19

8. Tim Wellens (Belgio) 2688

9. Alejandro Valverde (Spagna) 2631

10. Alexander Kristoff (Norvegia) 2456

RANKING ITALIANI (TOP 100):

3. Elia Viviani 3546

12. Vincenzo Nibali 2373

13. Diego Ulissi 2039

20. Sonny Colbrelli 1641,8

22. Matteo Trentin 1610

35. Andrea Pasqualon 1320

37. Domenico Pozzovivo 1297

53. Gianni Moscon 1039,99

61. Marco Canola 982

67. Giovanni Visconti 931

80. Damiano Caruso 824,14

88. Fabio Aru 759

93. Francesco Gavazzi 731

99. Enrico Gasparotto 692













