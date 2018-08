Ciclismo, Mondiali 2018: i possibili convocati dell’Italia. Vincenzo Nibali e Fabio Aru le stelle

Passati gli Europei, con il magnifico trionfo in quel di Glasgow di Matteo Trentin e dell’intera nazionale italiana di ciclismo, il mirino di Davide Cassani e della squadra azzurra si sposta verso i Mondiali. Mai come in questo 2018, rispetto alle ultime annate, troveremo un’altimetria ed un percorso perfetti alle caratteristiche della rosa azzurra. Andiamo a scoprire i possibili convocati dell’Italia per la manifestazione iridata di Innsbruck, che si disputerà a fine settembre.

Alcuni nomi sembrano essere davvero scontati e già certi della convocazione. Il primo è quello di Vincenzo Nibali: la caduta al Tour de France ha messo per qualche giorno in discussione la sua presenza in Austria, ma poi la riabilitazione e le cure hanno fatto il loro dovere. Sarà al via della Vuelta per preparare la gamba verso Innsbruck, dove dovrà agire assolutamente da capitano, a caccia di quel titolo sfuggito a Firenze 2013 per pochissimo. In Spagna ci sarà anche Fabio Aru, che sembra essersi ripreso al meglio dopo le crisi del Giro d’Italia: il sardo avrà un ruolo sicuro da protagonista nella nazionale tricolore. Altra maglia già assegnata, nonostante le vicissitudini che lo hanno coinvolto alla Grande Boucle, con lo stop di cinque settimane, è quella di Gianni Moscon: ideale per questo genere di percorsi, l’uomo del Team Sky può davvero fare la differenza e tra qualche anno sarà sicuramente capitano degli azzurri.

Tre uomini fondamentali, ai quali si aggregheranno dei gregari in chiave salita ed alcuni faticatori, sempre indispensabili in queste manifestazioni. Da capire cosa potrà fare Davide Formolo alla Vuelta: l’atleta della Bora-hansgrohe sembra essere tra gli indiziati per un ruolo da attaccante, magari negli ultimi tre giri del circuito austriaco. Gregari di lusso sono Domenico Pozzovivo e Damiano Caruso, sempre utili per i propri compagni di squadra e spesso incisivi anche a livello individuali: per loro la maglia, con una condizione superiore all’80%, è prenotata. Chi dovrebbe esserci sicuramente, questa volta a faticare per i compagni, è il campione d’Europa Matteo Trentin: non è il suo percorso, ma può dare una gran mano alla squadra. Alessandro De Marchi ha già testato il percorso iridato: uomo squadra importante, il Rosso di Buja non dovrebbe mancare all’appuntamento. A giocarsi un’altra maglia, a seconda della loro forma del momento potrebbero essere: Enrico Battaglin, Salvatore Puccio, Marco Canola, Enrico Gasparotto, Giulio Ciccone e Gianluca Brambilla.

Possibili convocati per il Mondiale di Innsbruck:

Vincenzo Nibali

Fabio Aru

Gianni Moscon

Davide Formolo

Domenico Pozzovivo

Damiano Caruso

Matteo Trentin

Alessandro De Marchi

Salvatore Puccio

Foto: Valerio Origo