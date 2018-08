Ciclismo: il Team Sky ferma Gianni Moscon in attesa della decisione dell’UCI

Purtroppo non si è conclusa con la vittoria di Geraint Thomas, in trionfo a Parigi, la polemica che ha coinvolto Gianni Moscon al Tour de France 2018. Il corridore trentino, che era stato escluso dalla giuria della Grande Boucle dalla corsa a causa di un gesto rivolto verso il transalpino Elie Gesbert (c’erano state delle provocazioni e dal video si era vista una sbracciata dell’azzurro), aveva annunciato le scuse ufficiali subito dopo l’accaduto. Lo squadrone guidato da Brailsford però non ha lasciato passare il tutto (il trentino era infatti recidivo).

Come riportato da Cyclingnews, infatti, in attesa di conoscere la decisione della Commissione Disciplinare UCI, il Team Sky ha sospeso Moscon, che dunque non potrà correre nei prossimi giorni. Da capire se possa esserci una eventuale squalifica e se il contratto con la compagine britannica possa essere risolto.













gianluca.bruno@oasport.it