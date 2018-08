Ciclismo, GP Plouay 2018: tutti gli italiani al via e le loro ambizioni

Nuovo appuntamento con il calendario del World Tour di ciclismo al maschile: non solo Vuelta, domenica è anche tempo di classiche. In Francia infatti si corre la Bretagne Classic – Ouest-France, il GP Plouay: da sempre i velocisti l’hanno fatta da padroni su queste strade e anche quest’anno il percorso sarà particolarmente favorevole alle ruote veloci. Andiamo a scoprire tutti gli italiani al via e le loro ambizioni.

Tra i più attesi c’è ovviamente Sonny Colbrelli, che sarà il capitano della Bahrain-Merida: in squadra con il velocista bresciano che proverà a dare filo da torcere ai grandi favoriti anche Manuele Boaro, Valerio Agnoli ed Enrico Gasparotto. Altro uomo designato per la volata, dopo il buon piazzamento del GP Amburgo di settimana scorsa, è Sacha Modolo, velocista della EF Drapac. Protagonista al Tour de France Andrea Pasqualon: nella Wanty – Groupe Gobert assieme al capitano anche Simone Antonini.

Tra coloro che proveranno ad anticipare sugli strappi lo sprint c’è Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo), discorso simile anche per Alberto Bettiol (BMC), Diego Ulissi (UAE Emirates) ed Oscar Gatto (Astana).

Tantissimi poi i gregari. Treno praticamente tutto azzurro quello della UAE Emirates per Alexander Kristoff: Roberto Ferrari, Matteo Bono ed il campione del mondo dell’inseguimento individuale Filippo Ganna per trascinare il norvegese. Eros Capecchi e Davide Martinelli invece aiuteranno uno dei favoriti, Fernando Gaviria, in casa Quick-Step Floors.

Tra le squadre Continental da segnalare la presenza della Wilier Triestina, con Busato, Mosca, Turrin, Velasco, Zardini e l’atteso Filippo Pozzato, e Iuri Filosi con Mauro Finetto nella Delko Marseille Provence KTM.

Foto: Dana Gardner Shutterstock.com