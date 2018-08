Ciclismo femminile, Europei 2018: Olanda squadra da battere. Bastianelli e Bronzini le punte di un’Italia competitiva

Domani si svolgerà la prova in linea femminile degli Europei di ciclismo su strada. Si correrà sulle strade della città scozzese di Glasgow, in un circuito cittadino non particolarmente impegnativo. Il percorso presenta infatti una serie di brevi strappi, con pendenze non proibitive. Sulla carta saranno favorite le velociste resistenti, ma qualche atleta potrebbe provare a sferrare un attacco nel finale.

La squadra da battere sarà l’Olanda, che potrà contare su alcune delle atlete più forti al via. In caso di arrivo in volata la capitana sarà Marianne Vos, campionessa in carica e pronta a ripetersi. La tre volte iridata si adatta alla perfezione a questo tipo di percorsi ed è in ottima forma, viste le ultime prestazioni. Ci sarà poi anche la campionessa del mondo Chantal Blaak, anche lei molto veloce, la grande passista Ellen van Dijk e la campionessa olimpica Anna van der Breggen. L’atleta della Boels – Dolmans, vista la sua qualità sugli strappi, potrebbe fare la differenza in caso di corsa dura e staccare tutte nel finale.

L’altra nazione di riferimento sarà l’Italia, con le nostre portacolori che possiedono le qualità per battere le olandesi. La punta azzurra in caso di volata sarà Marta Bastianelli, grande protagonista in questa stagione, in cui ha ottenuto quattro vittorie tra cui spicca la Gent-Wevelgem. Proprio questo successo dimostra la resistenza della romana, che potrà trovarsi bene anche sulle strade di Glasgow. In suo appoggio, oppure come carta alternativa, la veterana Giorgia Bronzini, seconda lo scorso anno. Un trenino azzurro che potrà contare anche su Elena Cecchini e Maria Giulia Confalonieri. In caso di scenari tattici diversi, sarà invece Elisa Longo Borghini a dover rispondere agli attacchi e provare a seguire van der Breggen.

Ci saranno poi tante outsider. A partire dalla finlandese Lotta Lepistö, tra le più pericolose in caso di arrivo in volata. Attenzione poi alle padrone di casa con Alice Barnes e Danielle Rowe, alla danese Cecilie Uttrup Ludwig e alla polacca Katarzyna Niewiadoma, che potrebbe provare ad anticipare il gruppo nel finale con un attacco in salita.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo