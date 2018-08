Ciclismo, Europei 2018: Victor Campenaerts si conferma campione per centesimi. Filippo Ganna 12mo

Un anno dopo Victor Campenaerts si conferma campione d’Europa della cronometro per quanto riguarda il ciclismo su strada. In quel di Glasgow il corridore belga parte con i favori del pronostico e riesce a mantenere il titolo al termine di una prova davvero entusiasmante, vinta per pochissimi centesimi ai danni dell’iberico Jonathan Castroviejo. È proprio il colpo di reni a risultare decisivo sul traguardo della capitale scozzese.

53:38.78 il tempo del corridore della Lotto Soudal sui 45,7 chilometri di percorso, prevalentemente pianeggianti, ma resi insidiosi anche dalla pioggia che ha iniziato a cadere soprattutto nella seconda metà di gara. Dopo due intermedi all’inseguimento il belga è riuscito ad inserire le marce alte sul finale, scavalcando i rivali proprio sulla linea del traguardo. Il grande deluso è lo spagnolo Jonathan Castroviejo: l’iberico del Team Sky aveva dominato fino al secondo intermedio e sembrava essere lanciato verso l’oro, ma è stato beffato per soli 63 centesimi dal campione in carica. Terza piazza a sorpresa per il teutonico Maximilian Schachmann: il corridore della Quick-Step Floors, già protagonista al Giro d’Italia, ha concesso 27” al vincitore. A completare la top-5 troviamo il belga Yves Lampaert e il padrone di casa britannico Alex Dowsett.

Non eccellenti le prove dei due corridori in gara per quanto riguarda la nazionale italiana. Il migliore è Filippo Ganna, dodicesimo a 1’42” di ritardo. Malissimo Moreno Moser, 24mo a 3’53”.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter UEC