Ciclismo, Europei 2018: sfida aperta per la maglia continentale. Peter Sagan favorito, Elia Viviani tenta il colpaccio

Tutto pronto per l’evento più atteso per quanto riguarda il ciclismo su strada agli European Championship di Glasgow. Si disputa domani infatti la prova in linea per quanto riguarda gli Europei al maschile: si assegna la maglia continentale, che il vincitore vestirà per tutta la prossima stagione. Chi succederà al norvegese Alexander Kristoff? La sfida è davvero aperta: tantissimi i pretendenti al successo e l’Italia di Davide Cassani sogna in grande.

C’è un grande favorito: stiamo parlando ovviamente del tre volte campione del mondo Peter Sagan, che già due anni fa si impose nella prova continentale. Lo slovacco in queste gare è davvero dominante: torna in gara dopo il solito Tour de France da protagonista, dove ha conquistato da vero padrone l’ennesima maglia verde della carriera. Il percorso, 14,4 km da ripetere 16 volte per un totale di 230 km nella capitale scozzese, è particolarmente favorevole allo slovacco (tanta pianura e qualche strappo non impossibile): in una volata ristretta partirà ovviamente un gradino avanti rispetto a tutti gli altri. Unica incognita è quella della caduta nella terzultima frazione della Grande Boucle: avrà recuperato al meglio?

Tanti i velocisti presenti in terra scozzese che proveranno a sorprendere Sagan. A partire dal campione uscente, Alexander Kristoff, che al Tour si è imposto sul traguardo di Parigi, mettendo in mostra una condizione più che buona. C’è John Degenkolb, vincitore della tappa del pavé in Francia, mentre i transalpini se la giocano con Bryan Coquard. Attenzione a possibili finisseur: la Norvegia ci proverà con Edvald Boasson Hagen, il Belgio invece con il campione olimpico Greg Van Avermaet.

Capitolo azzurro. Un vero e proprio squadrone, visto il percorso, quello a disposizione di Davide Cassani per lanciare il capitano Elia Viviani verso una volata che deve riscattare assolutamente quella del 2017 ad Herning, dove il velocista tricolore venne battuto di centimetri da Kristoff. La condizione del campione italiano è eccellente, le qualità in volata sono superiori rispetto ad un anno fa: c’è lo spazio per tentare il colpaccio. A disposizione anche una carta come Sonny Colbrelli, un secondo capitano di lusso.

Foto: Pier Colombo