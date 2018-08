Ciclismo, Europei 2018. Matteo Trentin: “Una vittoria incredibile! Italia spettacolare, siamo stati perfetti”

Giornata semplicemente magica per Matteo Trentin che ha conquistato il successo più bello della carriera laureandosi Campione d’Europa a Glasgow. Il trentino si è consacrata al termine di una giornata perfetta, ha centrato la fuga giusta insieme a Davide Cimolai e poi abbiamo lavorato bene di squadra, l’azzurro ha piazzato uno sprint regale e ha trionfato con pieno merito.

Matteo Trentin era raggiante ai microfoni della Rai nelle consuete dichiarazioni post gara: “E’ incredibile, dopo tutto quello che ho passato. Come Nazionale ci siamo comportati in maniera perfetta. Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini, niente era andato dritto in questi 8 mesi. Non voglio dimenticare nessuno, è una grandissima giornata. Ci eravamo parlati con Cimolai, doveva attaccare per portare i migliori allo scoperto. La caduta nel finale ci ha semplificato le cose. E’ stata una Italia spettacolare”.













(foto Valerio Origo)