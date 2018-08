Ciclismo, Europei 2018: Mark Cavendish assente per problemi fisici

Una stagione davvero da dimenticare per Mark Cavendish, che sarà costretto a saltare la prova in linea degli Europei di ciclismo su strada di Glasgow (Gran Bretagna). Il velocista britannico ha dovuto dare forfeit per i problemi fisici che si porta dietro da inizio anno, quando cadde in successione all’Abu Dhabi Tour, alla Tirreno-Adriatico e alla Milano-San Remo.

Dopo aver detto addio al Tour de France per essere uscito fuori tempo massimo nell’undicesima tappa, Cannonball dovrà rinunciare anche a correre davanti al proprio pubblico. Queste le sue parole: “Sono stati dei mesi difficili per cercare di recuperare in tempo dagli infortuni e ora i medici mi hanno consigliato di non correre domenica viste le mie attuali condizioni fisiche. Auguro il meglio alla squadra e li tiferò insieme a tutto il resto del paese”. Il ct britannico ha comunicato che Cavendish sarà sostituto da Mark Christian.

Foto: Pier Colombo