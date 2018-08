Ciclismo, Europei 2018: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti (in aggiornamento)

Domenica 12 agosto la giornata più importante per quanto riguarda gli Europei di ciclismo su strada in quel di Glasgow (Scozia). Si disputa infatti la prova in linea al maschile, che assegna la maglia dell’Unione Europea che verrà indossa per tutta la prossima stagione dal vincitore. Andiamo a scoprire la startlist e l’elenco completo dei partecipanti in aggiornamento.

Belgium

Jasper De Buyst Jens Debusschere Iljo Keisse Jens Keukeleire Nikolas Maes Edward Theuns Bert Van Lerberghe Jelle Wallays Maarten Wynants

France

Bryan Coquard Flavien Dassonville Mickaël Delage Hugo Hofstetter Johan Le Bon Kévin Ledanois Anthony Roux Benjamin Thomas Clément Venturini

Italy

Davide Ballerini Matteo Trentin Davide Cimolai Marco Canola Jacopo Guarnieri Salvatore Puccio Sonny Colbrelli Elia Viviani

Spain

Hector Carretero Victor De La Parte Imanol Erviti Ivan Garcia Cortina Jesus Herrada Jon Irisarri Rincon Juan Jose Lobato Del Valle Jose Rojas Luis León Sanchez

Netherlands

Koen De Kort Moreno Hofland Steven Lammertink Maurits Lammertink Wim Stroetinga Lars Van Der Haar Nick Van Der Lijke Wouter Wippert Andre Looij

Germany

Pascal Ackermann Nico Denz Raphael Freienstein Joshua Huppertz Jonas Koch Alexander Krieger Marco Mathis Jonas Rapp Mario Vogt

Pologne

Adrian Banaszek Pawel Bernas Marcin Bialoblocki Karol Domagalski Pawel Franczak Michal Golas Kamil Gradek Maciej Paterski Grzegorz Stepniak

Norway

Sven Erik Bystrøm Sondre Enger Edvald Boasson Hagen Daniel Hoelgaard Amund Grøndahl Jansen August Jensen Truls Korsæth Alexander Kristoff

Denmark

Lars Bak Matti Breschel Christopher Juul Jensen Alexander Kamp Michael Morkov Magnus Cort Nielsen Nicolai Nielsen Mads Würtz Schmidt Torkil Veyhe

Slovenia

Rok Korošec Marko Kump Luka Mezgec Matej Mohoric Matej Mugerli David Per Luka Pibernik Jan Tratnik

Slovakia

Erik Baska Marek Äœanecky Michal Kolár Juraj Sagan Filip Taragel Patrik Tybor

Ireland

Sam Bennett Sean Mckenna Ryan Mullen Damien Shaw

Switzerland

Jan-André Freuler Pirmin Lang Dylan Page Matthias Reutimann Lukas Spengler Roland Thalmann

Portugal

Rúben Guerreiro Tiago Machado José Mendes Rafael Reis

Russian Federation

Artur Ershov Viacheslav Kuznetsov Alexander Porsev Ivan Savitckii Sergei Shilov Nikolay Trusov

Czech Republic

Jan Bárta Josef Cerny Alois Kankovsky Frantisek Sisr

Austria

Daniel Auer Markus Eibegger

Belarus

Nikolai Shumov

Estonia

Alo Jakin Martin Laas Aksel Nõmmela

Latvia

Maris Bogdanovics Emils Liepins Andris Vosekalns

Lithuania

Gediminas Bagdonas Paulius Siskevicius

Turkey

Muhammet Atalay Nazim Bakirci Ahmet Orken Feritcan Samli

Bulgaria

Aleksandar Aleksiev

Hungary

Zsolt Dér Péter Kusztor Krisztián Lovassy

Romania

Daniel Crista Eduard Grosu

Greece

Charalampos Kastrantas

Moldova

Nicolae Tanovitchic

Albania

Xhuliano Kamberaj Ylber Sefa Eugert Zhupa

Andorra

Oscar Cabanas Albert Gómez Genies Julio Pintado

Iceland

Anton Elfarsson

Montenegro

Goran Cerovic

Foto: Pier Colombo