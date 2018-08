Ciclismo, Europei 2018: ITALIA IN PARADISO! Marta Bastianelli campionessa d’Europa, volata imperiale!

Italia dominante in quel di Glasgow (Scozia): una nazionale strepitosa agli Europei di ciclismo su strada quella di Edoardo Salvoldi che torna alla vittoria dopo qualche anno dai fasti del periodo d’oro della squadra tricolore al femminile. Marta Bastianelli, con una volata eccezionale, beffa l’Olanda e tutte le rivali: la 31enne, nativa di Velletri, dopo il titolo mondiale di Stoccarda 2007 va a prendersi anche quello continentale. Giornata meravigliosa per le azzurre, protagoniste dal primo all’ultimo chilometro, sempre nel vivo della corsa e con uno schema tattico davvero meraviglioso.

Tanti scatti nelle prime fasi di gara, la fuga fatica ad evadere. Dopo una trentina di chilometri però va via di forza il tentativo: Brand (Olanda), Quagliotto (Italia), Klein (Germania), Labous (Francia) e Wright (Gran Bretagna) all’attacco. Il gruppo lascia circa 2′ di spazio. La situazione cambia ad 80 chilometri all’arrivo: la padrona di casa Wright decide di mettersi in proprio e va via in solitaria, con un’azione tanto coraggiosa quanto scriteriata. Il plotone raggiunge tutte le altre attaccanti e si mette a lavorare per chiudere il gap sulla britannica.

Scatti e controscatti nel drappello principale: ad ogni movimento di un’atleta olandese c’è sempre la risposta di un’italiana, le due squadre più importanti della corsa. A 2 giri dal termine viene ripresa Wright: contrattaccano Blaak, Cecchini e Barnes. La Germania, grande esclusa tra le fuggitive, decide di non lasciar spazio e ricuce il gap. In un primo momento si muove Marianne Vos, seguita da Giorgia Bronzini, poi è la volta di Anna Van Der Breggen. La campionessa olimpica va via assieme alla nostra Elisa Longo Borghini e alla britannica Danielle Rowe. Lo scenario cambia però nuovamente a 10 chilometri dal traguardo: la transalpina Biannic e l’altra olandese Mackaij si riportano davanti, ma le Orange, con un’azione scriteriata, decidono di mettersi a tirare anche nel gruppo principale. Davanti non c’è più collaborazione e la coppia Van der Breggen-Longo Borghini riesce ad evadere. Il duo prende una trentina di secondi che sembrano essere decisivi per andarsi a giocare la medaglia d’oro.

A 3 chilometri dall’arrivo ci prova con un attacco a sorpresa Longo Borghini, ma Van der Breggen non perde neanche un metro. Inizia la fase di studio nella coppia al comando, con il gruppo che costantemente recupera secondi su secondi: proprio all’ultimo chilometro arriva il clamoroso ricongiungimento. Si va verso la volata: l’Olanda prova a lanciarla, ma una clamorosa Marta Bastianelli domina in lungo e in largo lo sprint. Battute la campionessa in carica Marianne Vos e Lisa Brennauer (Germania), con Elena Cecchini quarta ad esultare per la compagna di squadra.

Foto: Valerio Origo