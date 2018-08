Ciclismo, Europei 2018: doppietta olandese nella cronometro femminile. Terzo titolo per Ellen van Dijk, battuta Anna van der Breggen

L’olandese Ellen van Dijk rispetta il pronostico e conquista la medaglia d’oro nella cronometro femminile degli Europei di ciclismo su strada di Glasgow (Gran Bretagna). La 31enne di Harmelen ha fatto valere tutta la sua classe sulle strade scozzesi, laureandosi per il terzo anno consecutivo campionessa europea in questa specialità. Olanda che sale anche sul secondo gradino del podio con Anna van der Breggen, mentre il bronzo va alla tedesca Trixi Worrack.

Il percorso cittadino di 32,3 km è stato reso particolarmente difficile da una pioggia battente che è scesa fin dalle prime partenze. Van Dijk ha fatto registrare il miglior tempo in tutti gli intermedi e ha tagliato il traguardo in 41’39” ad una media di 46,530 km/h. La sfida per la vittoria è stata però incerta fino agli ultimi metri, visto che van der Breggen ha fatto una grande progressione nel finale, ma si è dovuta accontentare dell’argento per soli due secondi (41’41”). Medaglia da outsider per Worrack, che si è trovata bene con la pioggia ed è riuscita a salire sul podio con il tempo di 42’48”, a 1’09” dalla testa.

Per quanto riguarda le azzurre, la migliore è Elisa Longo Borghini, che chiude in settima posizione. Un percorso troppo piatto per la piemontese, che ha perso tanto nella prima parte e ha chiuso in 43’51”, con un ritardo di 2’12”. Marta Cavalli è invece 23ma, accusando 3’43” di distacco, che conferma come la cremonese non sia una specialista delle prove contro il tempo.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo