Ciclismo: è morto Javier Otxoa a 43 anni dopo una lunga malattia

Javier Otxoa, ex professionista spagnolo che militò nella Kelme nel suo periodo da corridore, è morto all’età di 43 anni dopo aver invano tentato di sconfiggere una lunga malattia.

Otxoa era nato a Baracaldo il 30 ottobre 1974. Professionista dal 1997 con la Kelme, raggiunse il suo massimo momento di gloria nel Tour de France 2000. Nella decima tappa, che andava da Dax a Lourdes-Hautacam, Otxoa s’inventò una lunghissima fuga in condizioni impervie, prima col belga Nico Mattan e poi da solo, resistendo anche al ritorno di Lance Armstrong, che diede diversi minuti a molti suoi avversari, tra cui Marco Pantani. A fine Tour arrivò tredicesimo, e fu quello il suo miglior risultato alla Grande Boucle. Sfuggì alla morte nel 2001, quando un incidente stradale uccise il fratello Ricardo che era con lui, ma rimase in coma per un mese, riportò danni cerebrali permanenti e da quel tempo divenne atleta paralimpico.

Alle Paralimpiadi vinse due medaglie d’oro, ad Atene 2004 e Pechino 2008, nella cronometro, mentre fu argento nell’inseguimento in Grecia e nella corsa in linea in Cina. Corse sempre nella categoria CP3, ritirandosi nel 2009.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto. Wikipedia