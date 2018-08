Chievo-Juventus, prima giornata Serie A: orario d’inizio e come vederla in tv

È il grande giorno: oggi finalmente si comincia. Scatta la Serie A di calcio con la prima giornata: ci sono gli anticipi, si comincia con Chievo-Juventus. Al Bentegodi in campo dunque subito la sette volte detentrice del titolo che schiera in campo il suo pezzo da Novanta: il nuovo arrivo e cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo. Squadrone stellare quello bianconero: per i padroni di casa sarà davvero difficile fermare la furia della compagine guidata da Massimiliano Allegri.

Chievo-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Sky. Gli abbonati della piattaforma di Murdoch potranno gustarsi in esclusiva una delle partite più attese della prima giornata della Serie A 2018-2019 e ammirare le gesta di Cristiano Ronaldo. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Chievo-Juventus.

SABATO 18 AGOSTO:

18.00 Chievo-Juventus

CHIEVO-JUVENTUS: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













