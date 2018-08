Chievo-Juventus, prima giornata Serie A 2018-2019: programma, orario e tv. Come vedere l’incontro del Bentegodi

Finalmente si ricomincia. Riparte il campionato di Serie A di calcio con la prima giornata che scatterà nel week-end tra il 18 e il 19 agosto. Subito, ovviamente, grandi emozioni: tutti i tifosi italiani attendono con ansia questo giorno per tornare a vedere i propri beniamini in campo. I riflettori saranno puntati soprattutto sullo Stadio Bentegodi di Verona: si affrontano, nel match inaugurale, sabato 18 agosto alle 18, i padroni di casa del Chievo e la Juventus.

Vogliono partire forte, nella sempre difficile trasferta veronese, i sette volte campioni d’Italia in carica: i bianconeri avranno una carta in più da giocarsi, e che carta… Esordio in campionato infatti per Cristiano Ronaldo, il giocatore più forte del mondo: il Pallone d’Oro andrà ovviamente subito a caccia di un gol alla prima uscita con la nuova divisa. C’è davvero tanta curiosità nel vedere in campo la nuova Juve di Max Allegri: gran lavoro sul mercato per provare a puntare in grande verso la Champions League.

Chievo-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Sky. Gli abbonati della piattaforma di Murdoch potranno gustarsi in esclusiva una delle partite più attese della prima giornata della Serie A 2018-2019 e ammirare le gesta di Cristiano Ronaldo. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Chievo-Juventus.

SABATO 18 AGOSTO:

18.00 Chievo-Juventus

CHIEVO-JUVENTUS: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Chievo-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Sky.

Diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













(foto Ciro-Santangelo)