Chievo-Juventus, prima giornata Serie A 2018-2019. Data, programma, orario d’inizio e tv: come vedere l’esordio di Cristiano Ronaldo

Chievo-Juventus sarà la partita che aprirà la prima giornata della Serie A 2018-2019. Il massimo campionato italiano di calcio ripartirà col botto sabato 18 agosto quando alle ore 18.00 i Campioni d’Italia saranno impegnati allo Stadio Bentegodi di Verona contro la compagine gialloblu. La partita è particolarmente attesa non soltanto perché rappresenta l’esordio dei bianconeri in questa stagione ma perché Cristiano Ronaldo debutterà nel nostro campionato: il fenomeno portoghese è pronto per incominciare la sua nuova avventura in Italia e cercherà subito di incantare a suon di grandi giocate, quelle che lo hanno incoronato come uno dei migliori giocatori di tutti i tempi.

Gli uomini di Massimiliano Allegri vogliono incominciare incamerando subito tre punti e iniziare al meglio la rincorsa verso lo scudetto, mettendo già pressione al Napoli che poi giocherà in serata contro la Lazio. La Juventus rimane sempre la grande favorita della Serie A 2018-2019 e dopo una campagna mercato faraonica non può steccare alla prima giornata. Il Chievo però cercherà di vendere cara la pelle e di regalare una gioia al proprio pubblico che li sosterrà in una calda giornata di piena estate.

Chievo-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Sky. Gli abbonati della piattaforma di Murdoch potranno gustarsi in esclusiva una delle partite più attese della prima giornata della Serie A 2018-2019 e ammirare le gesta di Cristiano Ronaldo. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Chievo-Juventus.

SABATO 18 AGOSTO:

18.00 Chievo-Juventus

CHIEVO-JUVENTUS: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Chievo-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Sky.

Diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













(foto Ciro-Santangelo)