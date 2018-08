Champions League 2018-2019: le avversarie del girone della Roma ai raggi X. C’è il Real Madrid, ma il girone si può superare

Mediamente buono il sorteggio della Roma nella fase a gironi della Champions League 2018-19. I giallorossi hanno pescato dall’urna, per andare a formare il girone G, il Real Madrid, il CSKA Mosca e il Viktoria Plzen: se è vero che il Real è il sorteggio difficile per antonomasia, è altrettanto vero che l’ex Armata Rossa e la formazione ceca sembrano essere un giro (o forse più) indietro rispetto alla squadra allenata da Eusebio Di Francesco, chiamata all’impresa di ripetere la spettacolare cavalcata che ha fatto impazzire fino ai caroselli in giro per Roma tutti i suoi tifosi nella scorsa stagione. Vediamo il tutto nei dettagli.

REAL MADRID

I Campioni d’Europa per le ultime tre annate saranno di nuovo avversari della Roma a due anni di distanza dagli ottavi di finale del 2016, in cui il Real prevalse con un doppio 2-0. Dei blancos s’è parlato per le cessioni (Cristiano Ronaldo alla Juventus, Kovacic al Chelsea, Hernandez alla Real Sociedad) nonché per la querelle-Modric, la cui posizione di stella non è ormai più in dubbio, ma nel frattempo qualcuno è arrivato: Courtois va ad affiancare Keylor Navas nel reparto portieri, mentre in attacco c’è il talento di Vinicius, arrivato dal Flamengo per la non modica somma di 45 milioni. Gareth Bale e Benzema, nei primi due match di Liga disputati, hanno già chiarito di voler essere ancora protagonisti, anche se il Real di quest’anno potrebbe avere, in proiezione, vita leggermente più dura.

CSKA MOSCA

L’ultimo ricordo che la Roma ha del CSKA risale al 2014-15 e al pareggio nella capitale russa che ha fatto da preludio all’eliminazione dei giallorossi dalla Champions League di quella stagione. La squadra è sostanzialmente tutta a trazione russa, compresi tre protagonisti dei quarti di finale ai Mondiali di casa: Akinfeev, Mario Fernandes e Dzagoev. Se n’è però andato Golovin, il giocatore forse di maggior talento del CSKA, che nel frattempo ha iniziato il campionato di casa in maniera un po’ traballante (una vittoria, tre pareggi e una sconfitta). Assieme al ritiro di Ignasevich e dei Berezutski, l’addio di Golovin fa pensare che, con buone probabilità, si sia di fronte a un anno di ricostruzione.

VIKTORIA PLZEN

Monchi predica già attenzione nei confronti della formazione ceca, che ha soffiato l’ultimo campionato allo Sparta Praga. Tre sono i giocatori del Viktoria Plzen che si trovano in pianta stabile nella nazionale ceca: si tratta dei centrocampisti Jan Kopic e Tomas Horava e dell’attaccante Michael Kremencik. Per il momento, la squadra ha raccolto sei vittorie su sei nella stagione regolare in terra ceca (che comprende anche una post-season con quattro differenti gironi a seconda del piazzamento). L’ultima volta che Viktoria Plzen e Roma hanno incrociato i propri destini è datata 2016: era tempo di gironi di Europa League e si ebbero un pareggio per 1-1 in Repubblica Ceca e un successo romanista per 4-1 all’Olimpico.













