Champions League 2018-2019 il calendario e le date delle partite dell’Inter. Orari e programma. Si comincia contro il Tottenham

L’Inter torna in Champions League dopo sei stagioni e, come ci si attendeva, lo farà con un girone davvero complicato. I sorteggi di Monte Carlo di oggi pomeriggio hanno riservato Barcellona, Tottenham e PSV come avversarie della squadra allenata da Luciano Spalletti che, dalla quarta fascia, non poteva sognare in qualcosa di decisamente più morbido. Si annunciano sei match all’arma bianca per i nerazzurri che partono come terza forza del raggruppamento. Barcellona e Tottenham sono, oggettivamente, di una categoria superiore, ma la voglia di stupire dell’Inter potrebbe essere l’ingrediente giusto per conquistare una qualificazione non semplice, ma certamente non impossibile. A questo punto, dunque, andiamo a conoscere il calendario completo dei milanesi nel Girone B di questa Champions League 2018/19. La strada per Madrid (che ricordi per l’Inter!) parte proprio da qui.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2018/19 INTER

Prima giornata 18 settembre 2018

ore 18.55 Inter-Tottenham

Seconda giornata 2-3 ottobre 2018

Ore 21.00 PSV-Inter

Terza giornata 24 ottobre 2018

Ore 21.00 Barcellona-Inter

Quarta giornata 6novembre 2018

Ore 21.00 Inter-Barcellona

Quinta giornata 28 novembre 2018

Ore 21.00 Tottenham-Inter

Sesta giornata 11 dicembre 2018

Ore 21.00 Inter-PSV

