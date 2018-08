Champions League 2018-2019, il calendario e le date delle partite della Roma. Orari e programma. Si comincia contro il Real Madrid

Può sorridere la Roma dopo il sorteggio dei gironi della Champions League 2018-2019. I giallorossi erano inseriti in seconda fascia e sono stati estratti nel gruppo G.

Un girone alla portata della squadra di Eusebio Di Francesco. La squadra di prima fascia è il Real Madrid, tricampione in carica, ma le altre due formazioni non sono così proibitive, ovvero CSKA Mosca e Viktoria Plzen. Ecco perché, considerando anche la posizione iniziale nell’urna di Montecarlo, la Roma può considerare il suo sorteggio più che positivo.

Le partite della Champions League saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su Sky Sport HD e in streaming su Sky Go. In chiaro, invece, la RAI trasmetterà la partita del mercoledì di una squadra italiana in chiaro in tv e in streaming su Rai Play.

Il calendario e le date delle partite della Roma nella Champions League 2018-2019

19 settembre

ore 21.00 Real Madrid – Roma

2 ottobre

ore 21.00 Roma – Viktoria Plzen

23 ottobre

ore 21.00 Roma – CSKA Mosca

7 novembre

ore 18.55 CSKA Mosca – Roma

27 novembre

ore 21.00 Roma – Real Madrid

12 dicembre

ore 18.55 Viktoria Plzen – Roma













