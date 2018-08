Champions League 2018-2019, il calendario e le date delle partite del Napoli. Orari e programma. Si comincia contro la Stella Rossa

Nell’affascinante e lussuoso scenario di Montecarlo ha avuto luogo il sorteggio della fase a gironi di Champions League 2018-2019, atto ufficiale che dà il via alla stagione continentale e che ha stabilito il quadro dei raggruppamenti della massima competizione calcistica del Vecchio Continente.

Quattro squadra italiane e tra queste anche il Napoli di Carlo Ancelotti. E’ proprio il nuovo tecnico partenopeo il punto di riferimento della compagine campana, per i suoi successi nazionali e internazionali e l’esperienza in una rassegna importante come la Champions. L’esito dell’urna del Principato ha riservato ai vice campioni d’Italia un raggruppamento molto complicato: Psg, Liverpool e Stella Rossa. Un girone che rappresenterà un esame di maturità per la formazione di Ancelotti, non in grande evidenza l’anno scorso sotto la gestione di Maurizio Sarri, vista la chiara preferenza data al risultato in campionato

Di seguito il calendario e le date delle partite del Napoli

Le partite della Champions League saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su Sky Sport HD e in streaming su Sky Go. In chiaro, invece, la RAI trasmetterà la partita del mercoledì di una squadra italiana in chiaro in tv e in streaming su Rai Play, con palinsesto da chiarire

18 settembre

ore 21.00 Stella Rossa – Napoli

3 ottobre

ore 21.00 Napoli – Liverpool

24 ottobre

ore 21.00 PSG – Napoli

6 novembre

ore 21.00 Napoli – PSG

28 novembre

ore 21.00 Napoli – Stella Rossa

11 dicembre

ore 21.00 Liverpool – Napoli













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza