Champions League 2017-2019: tutti i premi individuali. Sorprende Modric miglior giocatore, Cristiano Ronaldo miglior attaccante, Navas miglior portiere

A margine del sorteggio dei gironi di Champions League 2018-2019, nello splendido scenario del Grimaldi Forum di Montecarlo, assegnati anche i premi individuali di miglior portiere, difensore, attaccante e “Player of the Year” della scorsa edizione della massima competizione continentale.

A sorpresa è Luka Modric ad ottenere il riconoscimento di miglior giocatore in assoluto. Il centrocampista croato, in forza al Real Madrid campione d’Europa e finalista ai Mondiali con la maglia della propria Nazionale, ha così preceduto a sorpresa Cristiano Ronaldo, non presenta a Monaco, grande favorito della vigilia, e il giocatore del Liverpool Mohamed Salah. Una votazione che, a quanto pare, ha premiato il regista delle Merengues per quanto ha fatto quest’anno a 360°.

Il campione della Juventus, comunque, si è consolato con il titolo di miglior attaccante grazie ai suoi 15 gol siglati nella rassegna del Vecchio Continente. Alle sue spalle l’eterno rivale Leo Messi e ancora Salah. Per quanto riguarda gli altri premi poche sorprese: Modric si è fregiato anche del premio di miglior centrocampista, mettendosi alle spalle il compagno di squadra Toni Kroos e il centrocampista belga del Manchester City Kevin De Bruyne; lo spagnolo Sergio Ramos si è aggiudicato per la seconda volta di fila il premio come miglior difensore, prevalendo nella sfida tutta interna al Real Madrid su Marcelo e Varane; Keylor Navas, ancora in rappresentanza del Real, è stato eletto miglior portiere. Poco da fare per Gigi Buffon, unico italiano tra i candidati, e per il brasiliano Alisson (Liverpool).













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alexander Ishchenko / Shutterstock.com