Canottaggio, Mondiali junior 2018: l’Italia vince due ori ed è seconda nel medagliere!

I Mondiali junior di canottaggio si chiudono per l’Italia con cinque medaglie, due ori, un argento e due bronzi, che proiettano gli azzurrini al secondo posto del medagliere dietro agli USA. Campioni iridati di categoria il quattro con femminile, armo di nuova introduzione nella rassegna per la parità di genere, ed il quattro con maschile.

Nel quattro con femminile Clara Massaria (SC Arno), Lucrezia Baudino (SC Candia 2010), Beatrice Giuliani (SC Milano), Nadine Agyemang Heard e Giulia Clerici (SC Moltrasio) al timone chiudono in 7.14.19, davanti all’Australia, seconda in 7.16.92, ed agli USA, terzi in 7.17.59.

Nel quattro con maschile Aniello Sabbatino (CN Stabia), Davide Verità (SC Monate), Federico Dini (SC Firenze), Leonardo Apuzzo (CN Stabia) e Alessandro Calder (Rowing Club Genovese) al timone completano il percorso in 6.17.49, precedendo gli USA, argento in 6.19.98, e l’Australia, bronzo in 6.22.29.

Nel quattro senza femminile Arianna Passini (SC Moltrasio), Khadja Alajdi El Idrissi (CUS Torino), Vittoria Tonoli (SC Garda Salò) e Chiara Di Pede (SC Arno) si classificano seconde in 6.43.20, dietro agli USA, vittoriosi in 6.42.81, ma davanti alla Nuova Zelanda, terza in 6.45.03.

Nel quattro senza maschile Alberto Zamariola (RCC Cerea), Achille Benazzo (RCC Cerea), Alessandro Bonamoneta (SS Murcarolo) e Nicolas Castelnovo-SC Lario) giungono terzi in 5.58.09, terminando alle spalle della Gran Bretagna, oro in 5.52.79, e della Nuova Zelanda, argento in 5.56.20.

Nel singolo femminile grande rimonta di Greta Martinelli (SC Tremezzina), che chiude terza in 7.41.22, battuta soltanto dalla Romania, prima in 7.32.34, e dall’Argentina, terza in 7.33.11.













Foto: Federcanottaggio

roberto.santangelo@oasport.it