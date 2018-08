Canottaggio, Mondiali junior Racice 2018: altri quattro equipaggi dell’Italia passano in semifinale!

Ancora ottime notizie da Racice, in Repubblica Ceca, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali junior di canottaggio: giornata di quarti e ripescaggi e, su cinque equipaggi impegnati quattro hanno staccato il pass per le semifinali. In acqua anche l’otto femminile nella test race in vista della finale.

Nel singolo maschile l’Italia chiude terza nel primo dei quarti di finale in 6’53″98 e passa in semifinale, con il quarto crono assoluto, mentre nel singolo femminile arriva la vittoria nel primo quarto di finale con il terzo crono assoluto in 7’41″30 che vale il passaggio in semifinale. L’otto femminile chiude al quinto posto la test race in 6’45″05 e difficilmente migliorerà la posizione nella finale di domenica.

Nel doppio maschile gli azzurrini vincono il quarto di finale in 6’25″63 e vanno in semifinale con il quarto crono assoluto. Va in semifinale il doppio femminile che chiude secondo nei ripescaggi in 7’18″96 alle spalle della Francia. L’unica nota dolente di giornata arriva dal quattro di coppia maschile, che chiude terzo in 5’58″14 e manca l’accesso alle semifinali. L’equipaggio scenderà ora in acqua per il 13° posto.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook Federcanottaggio

roberto.santangelo@oasport.it