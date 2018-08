Canottaggio, Mondiali junio Racice 2018: tredici gli equipaggi azzurri, ma la concorrenza sarà agguerrita

Sono appena andati in archivio gli Europei senior, e già il movimento remiero azzurro deve pensare ai Mondiali junior: a Racice, in Repubblica Ceca, dall’8 al 12 agosto, la rassegna iridata di canottaggio vedrà al via 13 equipaggi italiani, per un totale di 56 azzurrini impegnati. Grande novità rispetto al passato, l’inserimento del quattro con femminile, per assegnare un egual numero di titoli tra uomini e donne. Saranno infatti 14 le specialità in programma, con USA e Germania che si presenteranno al via in tutte le gare. Nei singoli saranno al via 38 nazioni al maschile e 29 al femminile: saranno queste le specialità con il maggior numero di iscritti.

Di seguito l’elenco completo dei 56 azzurrini convocati.

Davide Comini, Ilaria Compagnoni, Simone Fasoli (AS Moto Guzzi), Mario Cella, Gennaro Di Mauro (CC Napoli), Giulio Acernese (CC Roma), Benedetto Gentile (CC Tirrenia Todaro), Matteo Tonelli (CLT Terni), Leonardo Apuzzo, Lorenzo Gagliardi, Aniello Sabbatino (CN Stabia), Maria Letizia Sibillo (CRV Italia), Kadija Alajdi El Idrissi, Jang Haonian (CUS Torino), Emanuele Capponi, Matteo Sartori (GN Fiamme Gialle), Achille Benazzo, Alberto Zamariola (RCC Cerea), Alessandro Calder, Ludovica Costa, Giada Danovaro, Lucia Rebuffo (Rowing Club Genovese), Andrea Alfano, Volodymyr Kuflyk, Benedetta Lauro, Filippo Sardella (RYCC Savoia), Chiara Di Pede, Clara Massaria (SC Arno), Matteo Pedron (SC Arolo), Ilaria Corazza (SC Ausonia), Lucrezia Baudino (SC Candia 2010), Federico Dini, Alvise Zileri Dal Verme (SC Firenze), Rosa Lucania, Vittoria Tonoli (SC Garda Salò), Niccolò Carucci, Filippo Graziano (SC Gavirate), Sebastiano Carrettin (SC Giudecca), Nicolas Castelnovo, Gabriele Colombo, Ivan Galimberti, Roberto Gerosa, Matteo Panceri, Greta Parravicini (SC Lario ), Beatrice Giuliani (SC Milano), Nadine Agyemang Heard, Giulia Clerici, Arianna Passini (SC Moltrasio), Davide Verità (SC Monate), Chiara Giurisato (SC Padova), Alexandra Kushnir (SC Ravenna), Greta Martinelli (SC Tremezzina), Martina Pellizzari (SC Trieste), Laura Pagnoncelli (SC Tritium), Benedetta Bulgheroni (SC Varese), Alessandro Bonamoneta (SS Murcarolo).













Foto: Federcanottaggio

