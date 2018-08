Canottaggio, Mondiali 2018: i convocati dell’Italia. Attesa per il quattro di coppia campione d’Europa

Tutto pronto per i Mondiali di canottaggio che andranno in scena dal 9 al 16 settembre a Plovdiv, nelle acque della Bulgaria. Meno di due settimane al via, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha oggi diramato la lista dei convocati per quanto riguarda le discipline Senior, Pesi Leggeri, Pararowing per l’appuntamento iridato. Delegazione molto ampia quella italiana, di 67 atleti (39 senior, 20 Pesi leggeri, 8 Pararowing), divisi in 24 equipaggi: 11 senior (6 maschili e 5 femminili), 8 pesi leggeri (4 maschili e 4 femminili) e 5 pararowing. C’è attesa nel vedere in acqua ovviamente le barche protagoniste di recente agli Europei di Glasgow, a partire dal quattro di coppia, davvero spettacolare in terra scozzese.

Di seguito tutti i convocati italiani:

SENIOR UOMINI E DONNE: Ilaria Broggini, Veronica Calabrese (Canottieri Gavirate), Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, Carmela Pappalardo, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino), Enrico D’Aniello (Fiamme Oro/RYCC Savoia), Romano Battisti, Matteo Lodo, Paolo Perino, Mario Paonessa, Luca Rambaldi, Simone Venier (Fiamme Gialle), Emanuele Fiume (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/AS Moto Guzzi), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), Filippo Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Marco Di Costanzo, Emanuele Liuzzi (Fiamme Oro), Matteo Castaldo (Fiamme Oro/RYCC Savoia), Eleonora Trivella (Fiamme Rosse), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Luca Parlato (Marina Militare), Cesare Gabbia (SC Elpis), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Giorgia Pelacchi (SC Lario), Sara Bertolasi (SC Milano), Simone Martini, Alessandra Patelli (SC Padova). RISERVE: Andrea Cattaneo (SC Bissolati), Fabio Infimo (RYCC Savoia), Domenico Montrone (Fiamme Gialle), Benedetta Faravelli (SC Esperia).

PESI LEGGERI UOMINI E DONNE: Paolo Di Girolamo, Stefano Oppo (Carabinieri), Matteo Mulas (CLT Terni), Valentina Rodini (Fiamme Gialle), Clara Guerra (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli), Martino Goretti, Andrea Micheletti, Pietro Ruta (Fiamme Oro), Federica Cesarini (Fiamme Oro/C.Gavirate), Paola Piazzolla (Fiamme Rosse), Catello Amarante (Marina Militare), Giuseppe Di Mare, Alfonso Scalzone (RYCC Savoia), Giulia Mignemi (SC Aetna), Allegra Francalacci (SC Firenze), Arianna Noseda (SC Lario), Giorgia Lo Bue, Serena Lo Bue (SC Palermo). RISERVE: Gabriel Soares (Marina Militare), Stefania Buttignon (SC Timavo).



PARAROWING UOMINI E DONNE: Daniele Stefanoni, Lucilla Aglioti, Luca Agoletto, Tommaso Schettino (CC Aniene), Giuseppe Di Capua (CN Stabia), Anila Hoxha (CUS Torino), Fabrizio Caselli (SC Firenze), Greta Elizabeth Muti (SC Olona 1894).

STAFF TECNICO: Direttore Tecnico Francesco Cattaneo. Collaboratori: Andrea Coppola (Capo Allenatore), Giovanni Lepore (Coadiutore), Claudio Romagnoli (Coordinatore) Vittorio Altobelli, Giancarlo Romagnoli (Allenatori) per il Settore Olimpico maschile; Stefano Fraquelli (Capo Allenatore), Luigi Arrigoni (Allenatore), Lorena Fuina (Collaboratore) per il Settore Olimpico Femminile; Giovanni Santaniello (Capo Allenatore), Cristina Ansaldi, Pierangelo Ariberti, Sara Prandini (Collaboratori) per il settore Pararowing; Benedetto Vitale (Capo Allenatore settore Non Olimpico Femminile); Dario Cerasola, Mariano Esposito (Allenatori).













