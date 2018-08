Canottaggio, Mondiali Junior 2018: tre equipaggi azzurri accedono ai quarti nella prima giornata

Si sono aperti oggi a Racice (Repubblica Ceca) i Mondiali Junior di canottaggio. Nella prima giornata di gare si sono svolte solamente tre batterie. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati.

Nel doppio maschile Sebastiano Carrettin e Nicolò Carucci vincono la batteria e passano ai quarti di finale. L’equipaggio azzurro ha sempre mantenuto la testa della gara e si è imposto in 6.29.48, davanti ad Ungheria (6.30.93) e Lituania (6.35.48).

Azzurri ai quarti anche nel singolo. Al femminile dominino di Greta Martinelli, che attacca ai 700 metri e va a fare progressivamente il vuoto dietro di sé, vincendo in 7.49.18 su Sud Africa (7.52.55) e Svezia (7.57.84). Nella gara maschile secondo posto per Gennaro Di Mauro, che chiude in 6.59.25 alle spalle dell’imprendibile atleta statunitense (6.52.20).

Foto: Federcanottaggio