Canottaggio, Europei 2018: nell’ultima giornata di finali l’Italia punta a vincere il medagliere

Seconda ed ultima giornata di finali agli Europei di canottaggio: si assegnano i rimanenti otto titoli. In sette specialità l’Italia presenta un equipaggio in finale, ed in diverse gare gli azzurri possono andare a rimpinguare il proprio bottino di podi, per superare la Romania in vetta al medagliere.

Si apriranno le danze con le due finali delle specialità non olimpiche ancora da disputare, quelle del singolo pesi leggeri: sia tra le donne che tra gli uomini l’Italia ha speranze di medaglia. Clara Guerra dovrà vedersela principalmente con Svezia e Bielorussia, che se potrebbe inserirsi anche la Francia, mentre Martino Goretti dovrà scontrarsi in particolar modo con Svizzera e Germania.

Passando alle rimanenti sei specialità olimpiche, nei doppi pesi leggeri, grande attesa tra gli uomini per Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta, che hanno le carte in regola per il colpaccio: Norvegia, Irlanda e Belgio le principali antagoniste, con la Francia fuori a sorpresa. Tra le donne invece Valentina Rodini e Federica Cesarini non hanno impressionato tra batterie e ripescaggi, ma potrebbero piazzare la zampata in finale: avversarie principali saranno Olanda, Polonia e Svizzera.

Nel doppio senior maschile saranno in acqua sei Romano Battisti e Simone Martini: gli azzurri non partono con i favori del pronostico, di cui godono Polonia e Svizzera. Occhio a Gran Bretagna e Romania che ben si sono comportate nei turni precedenti. Nel singolo senior femminile chiamata all’impresa Kiri Tontodonati, piacevolissima sorpresa in batteria: Svizzera ed Austria appaiono un gradino sopra, ma nulla è precluso all’azzurra.

Nell’otto senior maschile l’Italia tra sostituzioni e cambi di posizione degli atleti, ha fatto fatica nei primi turni, ma ora si spera possa aver trovato la quadratura del cerchio per sorprenderci in finale. I favori però sono per Germania, Olanda e Gran Bretagna. Unica finale dove non ci sarà l’Italia, sarà il singolo senior maschile, dove Emanuele Fiume gareggerà per il 13° posto. In finale per l’oro fari puntati su Svizzera e Lituania.













Foto: Pagina Facebook Federcanottaggio

