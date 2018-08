Canottaggio, Europei 2018: le dichiarazioni dei protagonisti. Federica Cesarini: “Abbiamo controllato”

Giornata di ripescaggi e semifinali che sorride agli azzurri agli Europei di canottaggio: l’Italia rimpingua il proprio bottino di equipaggi in finale. Domani si assegneranno le prime medaglie, intanto i protagonisti odierni hanno parlato al sito federale. Andiamo a scoprire le dichiarazioni di chi si è qualificato per la Finale A.

Matteo Lodo (due senza senior maschile): “Abbiamo avuto qualche problema in partenza nei primi colpi, e siamo stati costretti a rincorrere un po’. Non abbiamo fatto certo la nostra miglior gara, però siamo contenti di aver passato il turno, vedremo domani poi cosa accadrà. Gli avversari forti non mancano, ma vediamo di fare del nostro massimo, adesso dobbiamo solo stare tranquilli. Oggi ciò che contava era prendere il pass per la finale e lo abbiamo fatto”.

Alessandra Montesano (doppio senior femminile): “Siamo soddisfatte del comportamento che abbiamo avuto in gara, volevamo strappare il pass per la finale e non mollando mai un colpo ce lo siamo andate a prendere. Sapevamo che non sarebbe stato facile, sia per il livello e sia perché tutte le imbarcazioni presenti avevano, e hanno, il nostro stesso obiettivo, ma la barca ha sempre risposto bene, sentivamo che scorreva“.

Giovanni Abagnale (quattro senza senior maschile): “La gara è stata discreta, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che era quello di entrare in finale, anche se dobbiamo ancora migliorare in molti punti. Ci impegneremo al massimo per farlo subito nel corso della finale”.

Federica Cesarini (doppio pesi leggeri femminile): “Siamo contente, abbiamo passato il turno e per oggi va bene. Restiamo però consapevoli che il livello è alto, e in finale proveremo a dare di più dopo una gara come quella di stamattina dove, dopo tutto, abbiamo abbastanza controllato”.













Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it