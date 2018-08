Canottaggio, Europei 2018: domani l’Italia si gioca le medaglie nel quattro di coppia pesi leggeri

Domani si svolgerà la prima finale delle specialità non olimpiche agli Europei di canottaggio a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia andrà a caccia della medaglia nel quattro di coppia pesi leggeri maschile con l’equipaggio azzurro formato da Catello Amarante, Paolo Di Girolamo, Andrea Micheletti e Matteo Mulas.

Gli azzurri hanno fatto una grande prova oggi, realizzando il miglior tempo della test race in 6.00.82. L’Italia ha dominato per tutta la gara, chiudendo con quasi 6” di vantaggio sull’Olanda (6.06.67). Sulla carta domani la sfida per il titolo continentale sarà proprio con gli olandesi, ma bisognerà prestare attenzione anche a Norvegia (06.07.860) e Repubblica Ceca (06.07.900), che potrebbero essersi risparmiate in vista della finale.

L’Italia partirà quindi come favorita, considerano anche la vittoria in Coppa del Mondo a Linz, ma bisognerà restare concentrati e dare il massimo fino sul traguardo per conquistare il titolo.

Foto: pagina FB Federcanottaggio