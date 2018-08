Canoa velocità, Mondiali 2018: per il K4 500 metri maschile una tappa verso Tokyo 2020

Nicola Ripamonti – Alessandro Gnecchi – Andrea Schera – Edoardo Chierini: dopo cambi, prove, e doppie formazioni per esperimenti vari in Coppa del Mondo, ecco la formazione iridata dell’Italia del K4 500 metri maschile, specialità che a Tokyo 2020 farà il suo esordio alle Olimpiadi.

Da Rio molte cose sono cambiate: molti atleti sono passati dai mille metri ai cinquecento, e così la concorrenza si presenterà molto agguerrita anche nelle acque nipponiche. Siamo a metà del quadriennio olimpico e già a Montemor o Velho molti saranno gli avversari che al momento appaiono superiori all’equipaggio italiano.

I quattro azzurri, inseriti nella seconda batteria, sono certi almeno del passaggio in semifinale, essendo difficile il passaggio diretto alla finale, riservato al vincitore di ciascuna delle tre batterie. L’Italia però ha le carte in regola per il passaggio in finale al secondo tentativo, dato che passeranno in tre dalle due serie. Germania equipaggio favorito, per gli azzurri l’obiettivo sarà quello di entrare tra le prime nove.













Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it