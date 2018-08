Canoa velocità, Mondiali 2018: Carlo Tacchini la punta azzurra. Obiettivo podio nel C1 1000 metri

Ai Mondiali di canoa velocità di Montemor o Velho, in Portogallo, che iniziano oggi con le prime gare della paracanoa, in casa Italia il candidato numero uno per la conquista di una medaglia sarà certamente Carlo Tacchini, in gara nella specialità olimpica del C1 1000 metri e nelle specialità non olimpiche del C1 500 metri e nella distanza maratona, sui 5000 metri.

Fari puntati sulla gara olimpica, dove gli avversari del poliziotto verbanese saranno gli stessi degli ultimi anni, ovvero il ceco Martin Fuksa, favorito numero uno per il successo finale, il tedesco Sebastian Brendel, ai quali si aggiunge, al di fuori dei confini europei, il brasiliano Isaquias Dos Santos.

Le prime indicazioni arriveranno già dalle batterie: il sudamericano e l’azzurro saranno insieme nella terza ed ultima serie, dalla quale soltanto il vincitore passerà direttamente in finale, mentre gli altri dovranno fare una fatica supplementare, dovendo passare dalle semifinali.

Nella distanza più breve si aggiungeranno altri avversari, come il moldavo Oleg Tarnovschi e l’ucraino Pavel Altukhov, oltre ai soliti Fuksa e Brendel, mentre sui 5000 metri ci sarà il tedesco, ma non il ceco, e questo apre interessanti prospettive in chiave medaglia anche sulla lunghissima distanza.













Foto: Federcanoa

