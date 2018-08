Canoa velocità, Mondiali 2018: nella paracanoa vanno in finale Esteban Farias e Federico Mancarella

La paracanoa ha dato il via ai Mondiali di canoa velocità di Montemor o Velho: in Portogallo la sessione mattutina ha visto in acqua batterie e semifinali di tre specialità. Per l’Italia arrivano i primi due pass per la finale A, mentre altri due azzurri vanno in finale B e correranno per il 10° posto.

Nel KL1 maschile 200 metri Esteban Farias, due volte campione europeo e campione iridato in carica, passa in finale vincendo la prima batteria in 49″453, miglior crono assoluto ed unico atleta in grado di scendere al di sotto dei 50″. Nel KL2 maschile 200 metri Federico Mancarella, dopo il quarto posto delle batterie in 45″592, vince la prima semifinale in 44″470 e va in finale con il quinto tempo complessivo.

Nel KL3 maschile 200 metri Kwadzo Klokpah dopo il quinto posto della batteria in 45″872, chiude sesto in semifinale in 45″981, passando in finale B, così come Simone Giannini che, dopo il sesto posto in batteria in 48″182, chiude sesto in semifinale in 48″241, qualificandosi alla finale B: entrambi torneranno in acqua per il decimo posto.













Foto: Federcanoa

roberto.santangelo@oasport.it