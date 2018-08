Calendario Serie A, terza giornata: gli orari delle partite e come vederli in tv su Sky e Dazn

Terza giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per l’inizio della Nations League. Si comincia stasera con il big match Milan-Roma, poi gli anticipi del sabato vedranno l’Inter in scena a Bologna per provare a cambiare rotta dopo un brutto avvio, e la Juventus a Parma, con Cristiano Ronaldo ancora a caccia del primo gol.

Le altre due capoliste, Napoli e Spal, giocheranno domenica sera, come il resto delle altre squadre. I partenopei sfidano la Sampdoria in trasferta, mentre i ferraresi giocheranno a Torino. Sfida intrigante tra Fiorentina e Udinese (domenica alle 18), mentre la Lazio, ancora a zero punti, riceverà il Frosinone. Chiudono la giornata Atalanta-Cagliari, Chievo-Empoli e Sassuolo-Genoa.

Sette delle dieci partite saranno trasmesse da Sky Sport e in streaming su Sky Go. La piattaforma streaming DAZN, invece, trasmetterà l’anticipo del sabato sera, l’anticipo di domenica alle 18 e una partita delle 20.30.

Il calendario della terza giornata di Serie A

Giornata 3 31.08. 20:30 Milan Roma Sky 01.09. 18:00 Bologna Inter Sky 01.09. 20:30 Parma Juventus DAZN 02.09. 18:00 Fiorentina Udinese DAZN 02.09. 20:30 Atalanta Cagliari Sky 02.09. 20:30 Chievo Empoli DAZN 02.09. 20:30 Lazio Frosinone Sky 02.09. 20:30 Sampdoria Napoli Sky 02.09. 20:30 Sassuolo Genoa Sky 02.09. 20:30 Torino SPAL Sky













Foto: bestino / Shutterstock.com