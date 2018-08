Calendario Serie A calcio, seconda giornata: gli orari e il programma delle partite su Sky e Dazn

Dopo i due succulenti anticipi di ieri, che hanno visto le vittorie di Juventus e Napoli rispettivamente contro Lazio e Milan, oggi domenica 26 agosto sono in programma ben sette partite valide per la seconda giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si incomincia alle ore 18.00 con il derby SPAL-Parma, poi ben sei incontri in contemporanea alle ore 20.30 tra cui l’avvincente Inter-Torino: i nerazzurri devono assolutamente riscattarsi dopo la sconfitta patita all’esordio contro il Sassuolo, Icardi e compagni vogliono regalare una gioia ai 60mila spettatori di San Siro ma i granata cercheranno il colpaccio spinti da Belotti.

La Fiorentina affronterà il Chievo per misurare le proprie ambizioni, il Sassuolo cerca conferme contro il Cagliari dopo il successo sull’Inter, esordio stagionale per Sampdoria e Genoa rispettivamente contro Udinese ed Empoli, altra sfida salvezza tra Frosinone e Bologna. La Roma giocherà domani il posticipo contro l’Atalanta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della seconda giornata della Serie A 2018-2019 di calcio (domenica 26 agosto). Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e Dazn come da indicazioni.

DOMENICA 26 AGOSTO:

18.00 SPAL-Parma (Dazn)

20.30 Inter-Torino (Sky)

20.30 Fiorentina-Chievo (Sky)

20.30 Cagliari-Sassuolo (Sky)

20.30 Frosinone-Bologna (Dazn)

20.30 Udinese-Sampdoria (Sky)

20.30 Genoa-Empoli (Sky)

LUNEDI’ 27 AGOSTO:

20.30 Roma-Atalanta (Sky)













Foto: Gianfranco Carozza