Calendario Serie A calcio 2018-2019: le date delle 38 giornate. Il programma e come vederle in tv

Nel weekend del 18-20 agosto inizierà la Serie A 2018-2019 che si concluderà il prossimo 26 maggio. Il massimo campionato italiano di calcio prevede la partecipazione di venti squadre per un totale di 38 giornate. Il programma di questa stagione prevede quattro soste per la Nazionale (9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre 24 marzo) e una pausa invernale tra il 6 il 13 gennaio visto che si giocherà durante le festività natalizie con addirittura il Boxing Day all’inglese del 26 dicembre, uno dei tre turni infrasettimanali insieme a quelli del 26 settembre e del 3 aprile.

Si incomincia sabato 18 agosto con Chievo-Juventus, match attesissimo anche per l’esordio di Cristiano Ronaldo in Serie A. Sempre alla prima giornata un appassionante Lazio-Napoli. L’avvio dei partenopei è in salita perché alla seconda giornata affronteranno il Milan, mentre i bianconeri incroceranno la Lazio. Molto interessante l’incrocio tra i rossoneri e la Roma previsto al terzo turno ma è alla settima giornata che ci saranno i fuochi pirotecnici con il derby della capitale e il sentitissimo Juventus-Napoli. Derby della Madonnina alla nona giornata con Inter e Milan attese da un crocevia importante della stagione, mentre alla decima bisognerà seguire Napoli-Roma.

La grande classica Milan-Juventus è prevista per la dodicesima giornata. Il derby d’Italia Juventus-Inter andrà in scena alla quindicesima, la settimana dopo il derby della Mole. Durante le festività natalizie menu ricchissimo per la chiusura del girone d’andata: Juventus-Roma e Inter-Napoli si giocheranno proprio a cavallo delle festività. Ovviamente il tutto si ripeterà nel girone di ritorno a campi invertiti. Di seguito tutte le date, il calendario completo, il programma e tutte le partite della Serie A 2018-2019.

SERIE A 2018-2019: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le partite della Serie A saranno trasmesse in diretta tv su Sky (sette partite a giornata) e in diretta streaming su Dazn (tre incontri a turno).

SERIE A 2018-2019: TUTTE LE DATE

Tre i turni infrasettimanali:

mercoledì 26 settembre 2018;

mercoledì 26 dicembre 2018 (primo “Boxing Day” alla inglese);

mercoledì 3 aprile 2019.

Le soste per la Nazionale

domenica 9 settembre 2018;

domenica 14 ottobre 2018;

domenica 18 novembre 2018;

domenica 24 marzo 2019.

La pausa invernale

6 gennaio 2019;

13 gennaio 2019.













Foto: Paolo Bona / Shutterstock.com