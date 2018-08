Calciomercato 2018-2019: quanti soldi hanno speso le squadre di Serie A? Totale di 1 miliardo di euro! La classifica completa, Juventus in testa

Quello che si sta per concludere sarà uno dei calciomercati più ricchi della storia della Serie A. Per la seconda stagione consecutiva, infatti, il nostro campionato supera il miliardo di euro in nuovi acquisti e resta l’unica grande Lega ad avvicinarsi alla Premier League. Per l’esattezza si sono spesi 1005,9 milioni di euro e c’è ancora tempo fino alle ore 20.00 di venerdì 17 agosto per superare i 1037,73 milioni di euro della passata stagione.

La Juventus domina la classifica con l’arrivo di Cristiano Ronaldo (234,9 milioni) distaccando così la Roma (112,95 con il colpo finale N’Zonzi), il Napoli (95,5 con gli affari Fabian Ruiz, Verdi e Meret) mentre Inter (85,5) e Milan sono più indietro. A fare i conti è stata la Gazzetta dello Sport che ha tenuto in considerazione esclusivamente i costi fissi (valore di acquisto o prestito oneroso) e non diritti di riscatto o possibili bonus. Di seguito la classifica delle squadre di Serie A che hanno speso di più durante il calciomercato estivo 2018.

CLASSIFICA CALCIOMERCATO 2018-2019: LE SQUADRE CHE HANNO SPESO DI PIU’ (SERIE A)

1. Juventus 234,9

2. Roma 112,6

3. Napoli 95,5

4. Inter 85,5

5. Milan 81

6. Torino 49

7. Lazio 43

8. Genoa 40,2

9. Udinese 36

10. Atalanta 33

11. Bologna 31,8

12. Fiorentina 31,5

13. Sampdoria 31,1

14. Sassuolo 30,7

15. Cagliari 22,5

16. Empoli 14,7

17. Parma 12,7

18. Spal 9,95

19. Chievo 6,55

20. Frosinone 3,7













