Calcio: Lionel Messi dice no alle amichevoli con la maglia dell’Argentina. Un possibile addio in vista?

Lionel Messi e l’Argentina: una storia che non è mai decollata. Nonostante le 65 reti messe a segno con la maglia dell’Albiceleste, l’ennesima uscita di scena della sua selezione ai Mondiali 2018 in Russia (agli ottavi di finale contro la Francia) ha portato l’asso del Barcellona a prendersi una pausa di riflessione.

Non certo una novità, visto quanto accadde all’indomani della sconfitta ai calci di rigore nella finale di Coppa America 2016 contro il Cile. Un rigore fallito dal n.10 argentino aveva alimentato un vespaio di polemiche infinito con Leo deciso a lasciare la sua Nazionale, poi il ripensamento. Tuttavia, i mali della squadra sudamericana sono sempre gli stessi, dettati dalla convinzione che basti un calciatore a risolvere i problemi di un collettivo.

Messi è diventato ancora una volta capro espiatorio ideale della stampa e non sembra intenzionato a dar seguito a ciò, dicendo no alle partite amichevoli in programma negli Usa contro Guatemala e Colombia (rispettivamente il 7 e 11 settembre). Una decisione che avrebbe comunicato a Lionel Scaloni, attuale tecnico a interim in attesa che la Federazione nomini il successore di Jorge Sampaoli. Una scelta, quindi, che ha il sapore dell’addio.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: AGIF / Shutterstock.com