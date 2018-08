Calcio femminile: Serie A e B sotto l’egida della LND. Le società minacciano lo sciopero

Si prevedono tempi duri per il calcio femminile nostrano. Dopo la decisione della Corte d’Appello Federale, che ha accolto il ricorso della Lega Nazionale Dilettanti contro la delibera del Commissario Straordinario Roberto Fabbricini, che assegnava alla FIGC l’organizzazione dei tornei di Serie A e di Serie B, i due massimi campionati nazionali sono tornati sotto l’egida della LND e questo ha portato ad una reazione sia da parte della stessa Federazione che delle società iscritte.

La FIGC, infatti, aveva annunciato di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport, impugnando il provvedimento, mentre è notizia di ieri che le compagini di A e B, riunitesi a Milano, sono favorevoli allo stop dei tornei se non si tornerà indietro, sotto il controllo della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Appare chiaro, secondo i dirigenti del calcio femminile nostrano, che avere come riferimento la Lega Nazionale Dilettanti non sia funzionale allo sviluppo del movimento. Pertanto l’inizio di Serie A (15 settembre) e di Serie B (14 ottobre) è fortemente minacciato. Non resta che attendere i prossimi eventi.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Juventus Women