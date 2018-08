Calcio, caso Parma: il Palermo presenta un esposto, giovedì l’udienza di appello

Continua il caos nel calcio italiano, che sta vivendo un’estate di processi, con i riflettori puntati più sui tribunali che sul campo. Oggi si aggiunge un ulteriore complicazione al caso Parma, con un esposto presentato dal Palermo, società che prenderebbe il posto degli emiliani in caso di annullamento della promozione.

Infatti il Palermo attraverso un comunicato ha reso noto “di aver incaricato il proprio ufficio legale di presentare un esposto alle autorità competenti per chiarire il fatto strano che, in merito all’inchiesta sul Parma, non siano stati visionati i tabulati del cellulare scomparso del calciatore Fabio Ceravolo”.

Come riportato dall’Ansa il calciatore si era reso disponibile a mostrare il suo cellulare alla procura, ma il giorno dell’audizione ha presentato una denuncia di smarrimento. Il prossimo step in questa vicenda sarà l’udienza d’appello di giovedì 9 agosto, con il campionato di Seria A che però è ormai alle porte.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com