Calcio, Avellino: domani l’audizione al Tar, gli irpini sperano ancora nella Serie B

Questione di ore per sapere il futuro dell’Avellino. Domani è attesta l’audizione delle parti al Tar del Lazio, con il club irpino che cercherà di far valere le proprie motivazioni per essere riammessa in Serie B, dopo il ricorso respinto dal Collegio di Garanzia del Coni. Proprio il Coni, insieme a Figc e Lega B si presenteranno come soggetti controinteressati.

Da ambienti vicini al club trapela che l’Avellino sia fiducioso di una decisione a favore e infatti è previsto un ritorno agli allenamenti della squadra di Marcolini per domani pomeriggio, che salterebbe in caso di fumata nera. Una sentenza che tiene in bilico anche l’intera Serie B, che ha causa del caos ripescaggi ha già dovuto slittare i calendari e probabilmente si dovrà fare lo stesso con l’inizio del campionato.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com