Boxe, Vincenzo Mangiacapre vince al debutto da professionista. Rauseo sconfitto ai punti

Debutto vincente per Vincenzo Mangiacapre tra i professionisti. Il 29enne ha abbandonato la boxe dilettantistica per operare il salto di categoria e ad Ascea Marina (Salerno), davanti a 2000 persone, è riuscito a sconfiggere il beneventano Giuseppe Rauseo (avversario comodo, 42 sconfitte su 44 match disputati in carriera). L’Excelsior di Marcianise, vincitore di tre medaglie di bronzo tra Olimpiadi di Londra 2012, Mondiali ed Europei, si è imposto ai punti dominando le sei riprese previste. Il campano, sostenuto dalle Fiamme Azzurre anche in questo percorso, punta alle Olimpiadi di ToKyo 2020 attraverso il cammino da pro’. Il prossimo incontro è previsto a Caserta nel mese di ottobre, sulle otto riprese.

Queste le dichiarazioni che il suo tecnico Pino Foglia ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport: “Vincenzo aveva bisogno di nuovi stimoli e il passaggio al professionismo è un diversivo sicuramente indovinato. Questo non significa che abbandoneremo il sogno dei Giochi di Tokyo, tutt’altro. Proprio per questo le Fiamme Azzurre hanno accettato di sostenere la nuova strada di Vincenzo, in quanto rispetta il progetto della FPI, che prevede attraverso la WSB, di puntare ai Giochi, pur svolgendo attività professionistica, come prevede la normativa dell’AIBA. In attesa di conoscere il calendario del 2019, Vincenzo prosegue l’attività professionistica, puntando al titolo italiano”.

Mangiacapre si è dichiarato soddisfatto sempre alla rosea: “Confesso che ero più curioso che emozionato per capire le sensazioni contro un professionista di lunga militanza. Mi sono trovato molto bene e le sei riprese sono volate. Infatti il prossimo match, previsto a ottobre a Caserta a casa mia, prevede le otto riprese. Inoltre il comune di Ascea, località balneare incantevole, ha già fatto sapere di voler ospitare un’altra serata col sottoscritto“.













Foto: FPI