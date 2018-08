Boxe, UFFICIALE: Tyson Fury sfiderà Deontay Wilder! Match stellare per i pesi massimi

Ora è davvero ufficiale: Tyson Fury affronterà Deontay Wilder in uno dei match più attesi dell’anno. La super sfida tra lo statunitense attuale Campione del Mondo WBC dei pesi massimi e l’ex iridato WBA, WBO, IBF, IBO della categoria regina è ora realtà: mancano soltanto sede e data (si parla di Las Vegas a novembre) ma sicuramente i due pugili incroceranno i guantoni sul ring. L’ufficialità è arrivata ieri sera a Belfast (Irlanda del Nord): Fury, 30enne britannico tornato a combattere da qualche mese dopo dei problemi con la cocaina, ha sconfitto l’italo-tedesco Francesco Pianeta ai punti dopo dieci round poco esaltanti e, subito dopo la proclamazione, Deontay Wilder è salito sul ring e ha ufficializzato il match.

Botta e riposta canonico tra i due. Lo statunitense si è lanciato: “Ti butto giù. Avevi molte cinture ma non hai mai avuto la WBC, se pensi di poterla avere allora è meglio che ti svegli e mi poni le scuse. Non sei mai andato ko perché non hai mai avuto a che fare con Bronze Bomber (il suo soprannome, ndr)“. Il britannico ha risposto senza troppi giri di parole: “Ti manderò a letto, ragazzo. Non puoi mandare ko ciò che non puoi colpire“. Anthony Joshua, Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO, starà a guardare dopo non aver trovato l’accordo con Wilder per l’unificazione totale delle cinture.